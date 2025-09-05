Бывшего топ-налоговика разоблачили на масштабной схеме: мог "отмыть" 1,5 млрд грн, часть средств украли из бюджета

В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова. Его подозревают в том, что он под видом адвоката организовал "конвертационный центр" и отмыл около 1,5 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства", – говорится в сообщении СБУ.

В сообщении Службы безопасности Украины имя подозреваемого не называют. Однако на фото, которые разместила СБУ, есть Бамбизов в момент задержание. Кроме того, тот факт, что в сообщение речь идет именно о нем, подтвердили и собеседники OBOZ.UA в правоохранительном органе.

Как работала схема

Бамбизов по версии следствия привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

Среди основных клиентов "конвертцентра" были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Фактически отмывали средства, которые незаконно получали из бюджета. Дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью только "на бумаге".

Для планирования и реализации преступныхдействий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".

Что грозит Бамбизову

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при содействии Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга Украины и процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры города Киева.

Отметим, Бамбизов по информации OBOZ.UA имеет отношение к телеграмм-каналу "Дон Кихот", в котором разоблачались нарушения со стороны налоговиков, а также регулярно сливалась информация о продавцах налоговых кредитов и организаторах схем отмывания средств. Если силовики правы, Бамбизов, вероятно, мог сливать информацию о своих конкурентах.

Евгений Бамбизов с июля 2018 года был и.о. замглавы ГФС. Кабмин уволил его в мае 2019 года. В феврале 2021-го он получил удостоверение адвоката. Отметим, у бывшего налоговика не впервые возникают проблемы с законом.

Так, в 2019-м Бамбизова задержала СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко. Речь идет о легализации доходов при покупке "Украинского медиа-холдинга", сообщал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что одним из "контактеров" Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник.

"Бамбизов задержан вслед за Александром Гриценко, бывшим главой Укрэксимбанка, и он подозревается в том, что способствовал легализации доходов олигарха Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа-холдинга", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года стало известно, что экс-заместитель министра соцполитики мог провести безосновательную закупку на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству. Теперь ему грозит заключение сроком от 2 до 5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!