Системно осуществлял значительные взносы: суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о кооперативе 'Династия'

Совладельцу ЖСК "Солнечный берег" Геннадию Опальчуку определена мера пресечения в виде залога в размере 10,6 миллиона гривен. Его подозревают в причастности к легализации средств, добытых преступным путем, в рамках деятельности организованной группы, связанной со строительством (в частности жилищного кооператива "Династия").

Видео дня

О соответствующем решении Высшего антикоррупционного суда в четверг, 14 мая, сообщило "Суспільне". Заметим, что сторона обвинения просила избрать предпринимателю более строгую меру пресечения, а именно арест с альтернативой залога в 20 миллионов. ВАКС не поддержал это предложение.

Опальчук в течение пяти суток должен заплатить 10,6 миллиона гривен и в течение определенного срока выполнять ряд процессуальных обязанностей:

прибывать в суд и к детективам по вызову;

не выезжать из Киева без разрешения;

сдать загранпаспорт.

Что натворил Геннадий Опальчук

По версии следствия, фигурант с 2020 года системно осуществлял значительные взносы в кооперативы, которые, вероятно, использовались в схемах финансирования строительства. Прокурор во время заседания сообщил, что общая сумма превышает 35 миллионов гривен безналичных взносов.

Адвокаты Опальчука настаивают на том, что эти средства – это законные инвестиции в собственные проекты, а обвинение не предоставило достаточных доказательств их преступного происхождения. Адвокат добавил, что его подзащитный якобы не имеет достаточной суммы для внесения залога, но планирует собрать ее.

Вопрос о подаче апелляции на решение суда могут рассматривать как сторона защиты, так и обвинение.

Кто такой Геннадий Опальчук

Фигурант дела "Мидас.Династия" Опальчук является совладельцем "Солитер Инвестмент Украина" – эта компания занимается организацией азартных игр, заявили журналисты "Слідство.Інфо".

Возможно, Опальчук (вместе с другой участницей группы) получал наличные средства от подконтрольных предприятий и перечислял их на счета жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег". Последний использовали для сбора денег на строительство объектов "Династии".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении еще шестерым причастным к отмыванию более 460 миллионов гривен путем возведения коттеджного городка "Династия" в элитном селе Козин в пригороде Киева. Среди них – экс-вице-премьер Алексей Чернышов и подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич. По тому же делу "проходит" экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ермаку. Через два дня рассмотрения дела фигуранта коррупционного дела отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!