Силовики обыскали квартиру погибшего пилота 'Джуса' в Харькове: в ГБР предоставили официальное объяснение

В Харькове правоохранители провели обыск в квартире, которая принадлежит матери погибшего украинского пилота, Героя Украины Андрея "Джуса" Пильщикова. По официальной информации Государственного бюро расследований, следственные действия проводились в рамках уголовного производства, где фигурантом выступает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Об этом сообщают украинские СМИ и пресс-служба ГБР. По словам Лилии Аверьяновой, матери погибшего пилота, об обыске ей сообщили уже во время его подготовки.

Женщина находилась в Киеве, когда ей позвонили следователи и поставили перед фактом: если она не откроет дверь, ее взломают. Она подчеркнула, что эта квартира – семейное жилье, где вырос ее сын, и что правоохранители не имели морального права врываться туда без предупреждения. Ключи от жилья имела соседка, которая и впустила силовиков, чтобы не допустить взлома.

Аверьянова рассказала, что эта квартира часто служит пристанищем для друзей и знакомых, которые находятся в Харькове по делам. Ранее, по ее словам, там временно жил и Виталий Шабунин, когда его перевели на службу в Харьков в 2025 году. Женщина добавила, что заинтересована, чтобы кто-то присматривал за помещением, особенно учитывая аварийное состояние дома и риски с техническими системами.

По ее словам, обыск стал для нее сильным стрессом, и она вынуждена была обратиться к врачам.

На вопрос, забрали ли следователи что-то, она ответила: "Ничего не забирали. И там ничего не могло быть. Он (Шабунин – ред.) там давно не жил".

В ГБР объяснили, что обыск касался исключительно расследования дела о возможном мошенничестве и уклонении от военной службы, в котором фигурирует Виталий Шабунин. Проживание Шабунина в этой квартире до момента объявления подозрения стало причиной проведения обыска. В Бюро заверили, что действия правоохранителей были законными и санкционированы судом, и никакого отношения к памяти погибшего Героя Украины они не имеют.

Представительница ГБР Татьяна Сапьян отметила, что обыски проводились одновременно в нескольких местах, где фигурант проживал или мог временно находиться. Все действия, уверяют в Бюро, были направлены исключительно на сбор доказательной базы по делу.

Стоит отметить, что руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину 15 июля избрали мягкую меру пресечения в виде личного обязательства. Общественному деятелю, военнослужащему ВСУ ранее сообщили о подозрении в мошенничестве и уклонении от службы.

11 июля в ГБР сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, "систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины". В частности, в ГБР утверждали, что задокументировали факты получения активистом ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен несмотря на фактическое отсутствие в воинской части: по версии следствия, после мобилизации в 2022-м Шабунин "в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях".

В ЦПК подозрения назвали "произволом и политической расправой", а проведенные следователями ГБР обыски у самого Шабунина и у его семьи "незаконными" – и изложили свою версию событий, которые легли в основу подозрения. Некоторые СМИ, общественные активисты и нардепы стали на защиту Шабунина, связывая последние события с его антикоррупционной деятельностью.

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