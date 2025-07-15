Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

Руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину 15 июля избирают меру пресечения. Общественному деятелю, военнослужащему ВСУ ранее сообщили о подозрении в мошенничестве и уклонении от службы.

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Защита Шабунина попросила об отводе судьи, ходатайство отклонили. Детали сообщает корреспондент OBOZ.UA из зала суда.

Сторона защиты аргументировала ходатайство об отводе судьи тем, что Центр противодействия коррупции, который возглавляет Шабунин, ранее неоднократно публиковал сообщения о деятельности судьи Светланы Гречаной, которая должна определить меру пресечения для него.

По словам защитника Шабунина, "существуют обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности судьи".

Для рассмотрения ходатайства судья объявила перерыв в заседании.

Перерыв оказался непродолжительным. Народный депутат Ярослав Железняк, приехавший в суд поддержать Шабунина, сначала сообщил, что заседание продолжил другой судья. Однако впоследствии уточнил: ходатайство стороны защиты об отводе судьи было отклонено, поэтому в зал суда вернулась Гречаная.

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Напомним, 11 июля в ГБР сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, "систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины". В частности, в ГБР утверждали, что задокументировали факты получения активистом ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Шабунину сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения и ч. 2 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

В ЦПК подозрения назвали "произволом и политической расправой", а проведенные следователями ГБР обыски у самого Шабунина и у его семьи "незаконными" – и изложили свою версию событий, которые легли в основу подозрения.

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