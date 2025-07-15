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Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

Лилия Рагуцкая
Расследование
2 минуты
4,7 т.
Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

Руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину 15 июля избирают меру пресечения. Общественному деятелю, военнослужащему ВСУ ранее сообщили о подозрении в мошенничестве и уклонении от службы.

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Защита Шабунина попросила об отводе судьи, ходатайство отклонили. Детали сообщает корреспондент OBOZ.UA из зала суда.

Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

Сторона защиты аргументировала ходатайство об отводе судьи тем, что Центр противодействия коррупции, который возглавляет Шабунин, ранее неоднократно публиковал сообщения о деятельности судьи Светланы Гречаной, которая должна определить меру пресечения для него.

Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

По словам защитника Шабунина, "существуют обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности судьи".

Для рассмотрения ходатайства судья объявила перерыв в заседании.

Перерыв оказался непродолжительным. Народный депутат Ярослав Железняк, приехавший в суд поддержать Шабунина, сначала сообщил, что заседание продолжил другой судья. Однако впоследствии уточнил: ходатайство стороны защиты об отводе судьи было отклонено, поэтому в зал суда вернулась Гречаная.

Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото
Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото
Шабунину избирают меру пресечения: ходатайство защиты об отводе судьи отклонили. Все детали и фото

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Напомним, 11 июля в ГБР сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, "систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины". В частности, в ГБР утверждали, что задокументировали факты получения активистом ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Шабунину сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения и ч. 2 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

В ЦПК подозрения назвали "произволом и политической расправой", а проведенные следователями ГБР обыски у самого Шабунина и у его семьи "незаконными" – и изложили свою версию событий, которые легли в основу подозрения.

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