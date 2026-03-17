Схема давления на бизнес на сотни тысяч долларов: задержанным должностным лицам СБУ сообщили о подозрении. Фото

Задержанным должностным лицам СБУ, которые организовали схему давления на бизнес с целью незаконного обогащения на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, должностные лица СБУ получали от предприятий неправомерную выгоду за решение их "проблемных вопросов".

По данным следствия, подозрение объявлено заместителю начальника ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданскому посреднику.

Всем троим инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, а посреднику – еще и соучастие в преступлении.

"Чиновник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области использовал уголовное производство как источник незаконного обогащения. Для посредничества он привлек гражданское лицо, которое коммуницировало с бизнесом и координировало передачу наличных", – сообщил Генпрокурор.

Следствие установило, что во время встреч на Ровенщине предпринимателям озвучили так называемый "тариф на спокойную работу" – 600 тысяч долларов США. За эти средства обещали закрыть уголовное производство, изменить квалификацию дела и не вмешиваться в деятельность компаний в дальнейшем.

Передача взяток происходила поэтапно.

6 марта в Киеве был передан первый транш в 50 тысяч долларов как подтверждение намерений, после чего предпринимателям предоставили "план" решения их вопросов. 16 марта в одном из ресторанов на Киевщине состоялась передача второго транша — 250 тысяч долларов.

Отдельно правоохранители разоблачили заместителя начальника УСБУ в Ровенской области, который через того же посредника получил более 22 тысяч долларов за содействие в беспрепятственной добыче янтаря.

В общем задокументировано получение более 322 тысяч долларов США. Все три фигуранта задержаны, денежные средства изъяты. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Оперативное сопровождение по делу осуществляло Главное управление внутренней безопасности СБУ. Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц. Работаем дальше", – резюмировал Кравченко.

СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ при попытке получить взятку от руководителя компании в янтарной отрасли за закрытие уголовного производства.

