Сбывали наркотики, оружие и боеприпасы: на Тернопольщине разоблачили организованную преступную группу. Фото

В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Ежемесячно прибыль от такого "бизнеса" составляла более 2 млн гривен.

Возглавлял ее житель Тернополя, ранее судимый за наркопреступления. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Организатор преступной группировки – ранее судимый за наркопреступления тернополянин 1974 года рождения. Мужчина создал каналы поставки и реализации наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов. Он лично координировал действия девяти сообщников", – говорится в сообщении.

Участники группы искали клиентов, которые интересовались оружием и боеприпасами, а также наладили разветвленную систему сбыта психотропных веществ, среди которых амфетамин, метамфетамин, PVP, мефедрон. Ежемесячно они реализовывали около трех тысяч доз психотропов, что приносило почти два миллиона гривен незаконной прибыли.

Во время спецоперации правоохранители изъяли около 10 килограммов наркотических веществ, стоимость которых на "черном" рынке превышает 8 миллионов гривен.

Кроме наркотиков, в лесополосе был найдензамаскированный схрон с оружием, который принадлежал одному из участников группы. Внутри хранились гранаты Ф-1 и РГД-5, подствольный гранатомет, выстрелы ВОГ-25, запалы УЗРГМ, самодельное взрывное устройство и реактивные противотанковые гранаты.

В полиции отметили, что семерым фигурантам следователи уже сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории 20 областей Украины полицейские провели 128 обысков и уничтожили 21 тысячу кустов растений конопли и снотворного мака, сделав невозможным производство 4,2 тонны наркотиков, которые могли бы пополнить карманы преступников на 200 миллионов гривен. Изъято почти 57 кг каннабиса, оборудование, деньги и автомобили.

