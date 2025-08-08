Операция 'Джентльмены': Нацполиция уничтожила урожай наркосодержащих растений на 200 млн грн. Видео

На территории 20 областей Украины полицейские провели 128 обысков и уничтожили 21 тысячу кустов растений конопли и снотворного мака, сделав невозможным производство 4,2 тонны наркотиков, которые могли бы пополнить карманы преступников на 200 миллионов гривен. Изъято почти 57 кг каннабиса, оборудование, деньги и автомобили.

Спецоперация правоохранителей называлась "Джентльмены". Об этом рассказал в Facebook заместитель председателя НПУ Андрей Небытов.

Следственные действия проводились на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей. На сайте Национальной полиции Украины сообщается, что расследование продолжается.

Как отметил Небытов, результаты работы говорят сами за себя:

– 128 обысков в 20 областях;

– 21 000 кустов конопли и мака уничтожено;

– 57 кг каннабиса изъято;

– 9 задержанных, 14 уже получили подозрения, еще 43 участникам планируется вручение подозрений по результатам проведения судебных экспертиз.

Координировал действия Департамент борьбы с наркопреступностью, работали криминальная полиция, следователи, КОРД, ППОП и прокуратура.

"Каждое из этих растений – потенциальная доза на улицах наших городов. И каждая уничтоженная – минус искалеченные жизни, теневая прибыль и совершение преступлений под наркотическим воздействием. Чтобы не дать шансов расцвести наркопреступности, уничтожаем ее на корню.

Маскировка среди полей, плавней или посадок – не поможет. Найдем. Обезвредим. Операция продолжается", – заявил заместитель председателя НПУ.

Оперативные мероприятия осуществлены в рамках ежегодной отработки, направленной на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Цель операции – выявление и ликвидация незаконных посевов конопли и снотворного мака и недопущение поступления наркосырья на "черный" рынок.

По состоянию на 8 августа 9 фигурантов находились в статусе задержанных. 14 уже получили подозрения по двум статьям УКУ:

– ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

– ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Еще 43 участникам планируется вручение подозрений по результатам проведения судебных экспертиз.

Отдельно пресс-служба рассказала о выявленных нарушениях на Черкасщине и Житомирщине.

В Черкасской области разоблачена организованная группа в составе 5 человек, которые выращивали коноплю и производили наркотическое средство каннабис. "Продукцию" сообщники лично доставляли в столицу для дальнейшей реализации. Полицейские обнаружили и уничтожили почти 7,5 тысяч кустов конопли.

В Житомирской области правоохранители обнаружили посевы наркосодержащих растений, высаженных между кукурузы, и уничтожили более 5 тысяч таких кустов.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские и польские правоохранители совместно ликвидировали транснациональную наркосеть, которая наладила производство и сбыт синтетических запрещенных веществ в промышленных масштабах. В состав преступной группы входили двое граждан Украины и гражданин Латвии.

