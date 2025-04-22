СБУ задержала в Николаеве агента РФ, 'охотившегося' на локации базирования украинских защитников. Фото

В Николаеве правоохранители задержали очередного участника агентурной группы спецслужб России, деятельность которой разоблачили в марте этого года. Злоумышленник по заданию российских оккупантов корректировал удары по областному центру.

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Теперь предателю грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, в марте во время спецоперации в областном центре задержали четверых российских агентов, корректировавших ракетно-дроновые удары по Николаеву. Основными целями врага были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые воюют на южном фронте.

Пятый предатель успел залечь на дно, чтобы избежать правосудия. Однако теперь и он оказался в руках украинских правоохранителей. В Службе безопасности рассказали, что речь идет о 50-летнем местном жителе, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский комментатор в чатах Telegram-каналов.

Он, как и остальные участники группы, контактировал с оккупантами через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на ФСБ и военную разведку России. Корректировщик обходил город и пытался выявить локацию базирования украинских защитников. Также фигурант нужную ему информацию выведывал у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные данные предатель через мессенджер передавал "Лохматому", который потом отчитывался перед российскими кураторами. При обысках у задержанного обнаружены мобильные телефоны с подтверждениями его работы на Россию. Также у него изъяты патроны к стрелковому оружию, происхождение которых выясняют правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала в Виннице трех агентов российского ГРУ, которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Вражескими агентами оказались две безработные жительницы Киевской области, а также местный житель. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на Львовщине инструктора Яворовского полигона, который оказался двойным агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и военную разведку.

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