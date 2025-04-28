СБУ задержала супругов-предателей, которые по заказу оккупантов готовили теракты в Днепре. Фото

Сотрудники СБУ задержали супругов-предателей, которые по заказу россиян планировали теракты в Днепре. Также фигуранты занимались проверкой выполнения задач других агентов РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 28 апреля. Злоумышленникам светит пожизненное содержание под стражей с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки спецслужб РФ расшатать внутреннюю обстановку в Днепре. По результатам работы на опережение задержаны местные супруги, которые по заказу рашистов готовили теракты в прифронтовом городе", – говорится в сообщении.

По информации следствия, предателями оказались 42-летний контрактник, проходивший службу в одной из воинских частей, а также его 24-летняя жена, которую враг нашел в одном из Телеграм-каналов. Известно, что мужчина занимался подрывной деятельностью, когда приезжал домой в отпуск.

Для выполнения задачи врага фигуранты оборудовали на территории областного центра и в его окрестностях шесть тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1. В дальнейшем враг намеревался привлечь новую группу агентов, которые получили взрывчатку из тайников и использовали ее для взрывов в местах массового пребывания людей.

Кроме создания тайников, оба предателя по указанию российских спецслужб "контролировали" выполнение диверсий, совершенных другой агентурой. В частности, супруги зафиксировали последствия поджога почтового отделения, совершенного другими приспешниками РФ, которых уже задержала Служба безопасности Украины. Соответствующий отчет агенты передали своему куратору в Россию через мессенджер.

Сотрудники СБУ своевременно выявили преступную деятельность супругов-предателей, задокументировали их противоправные действия и задержали. В ходе обыска в их доме были обнаружены новые самодельные взрывные устройства, замаскированные под термосы и усиленные шурупами. Кроме того, изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые они использовали для коммуникации со своим куратором.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

– ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники СБУ задержали агента ФСБ. Злоумышленница, по информации следствия, устанавливала "видеоловушки" для корректировки ударов страны-террориста РФ по Киевщине. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетную атаку в Черкасской области. 45-летний безработный из Черкасс охотился на пункты базирования мобильных групп ПВО. Суд признал его виновным в государственной измене.

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