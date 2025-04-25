Устанавливала камеры для коррекции российских ударов по Киевщине: СБУ задержала злоумышленницу. Фото

Сотрудники СБУ задержала агента ФСБ. Злоумышленница, по информации следствия, устанавливала "видеоловушки" для корректировки ударов страны-террориста РФ по Киевщине.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали под Киевом еще одну агентку ФСБ, корректировавшую ракетно-дроновые атаки РФ по столичному региону. Основными целями, которые пытался разведать враг, были локации воинских частей Вооруженных сил Украины и подразделений СБУ", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы навести воздушные удары, злоумышленница должна была установить напротив зданий оборонных объектов скрытые Wi-Fi камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужб.

После приобретения первой миникамеры за деньги ФСБ женщина прибыла в один из военных объектов, чтобы установить возле него "точку наблюдения". Однако злоумышленница не успела этого сделать, поскольку СБУ задержала ее на горячем вблизи оборонительного здания. На месте происшествия у злоумышленницы изъяли видеоустройство и телефон с подтверждениями работы на страну-агрессора РФ.

По данным следствия, фигуранткой является 30-летняя безработная жительница Борисполя, которую оккупанты дистанционно завербовали на Telegram-канале по поиску "быстрых заработков".

В ходе расследования установлена дополнительная задача агентки – отслеживание последствий вражеских "прилетов" по Киевщине. Для этого она периодически объезжала локации, получаемые от куратора. По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленницы сообщили о подозрении, а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали предательницу, устанавливавшую "видеопастки" с целью корректировки ударов РФ по эшелонам Сил обороны на Черниговщине. Таким образом, враг планировал перерезать железнодорожную логистику ВСУ в северных регионах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!