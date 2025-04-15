В Украине бросили за решетку агента ФСБ, готовившего ракетную атаку по Черкасчине: сколько лет будет сидеть. Фото

Агент ФСБ России, готовивший вражескую ракетную атаку по Черкасщине, получил 15 лет тюрьмы. 45-летний безработный из Черкасс охотился на пункты базирования мобильных огневых групп, чтобы помочь агрессору "обойти" украинскую ПВО. Его признали виновным в государственной измене.

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Об этом 15 апреля сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. По данным следствия, фигурант готовил координаты для ракетно-дронового удара армии РФ по локациям Сил обороны.

Среди потенциальных целей оккупантов были подразделения Национальной гвардии, участвующие в выполнении боевых задач на востоке и юге.

Надеясь обойти украинскую ПВО, россияне дополнительно поручили предателю выявить пункты базирования мобильных огневых групп.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила и задержала агента ФСБ в сентябре 2024 года, когда он проводил разведку возле военного объекта.

На месте у него изъяли телефон, в котором фигурант готовил агентурный отчет для российской спецслужбы.

Известно, что 45-летний безработный из Черкасс был завербован врагом через Telegram-канал по поиску скорых денег.

Он объезжал Черкассы и окрестности города и скрыто фиксировал вероятные локации Сил обороны Украины.

Также он пытался "втемную" выспросить нужную информацию у своих знакомых.

Собранные данные он переносил на карты Google Maps, которые вместе с фотографиями потенциальных целей планировал отправить врагу.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Приговора фигурант ожидал под стражей. В суде он признал свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка СБУ при содействии главкома ВСУ задержала во Львовской области инструктора Яворовского полигона, который оказался "двойным" агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и ГРУ России. По заданию врага предатель готовил ликвидацию украинских командиров.

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