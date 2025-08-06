СБУ задержала российского информатора, который готовил серию ударов по Николаеву: какое наказание ему грозит

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который готовил ряд воздушных ударов по Николаеву. Чтобы собрать информацию, фигурант объезжал город и отслеживал места наибольшего расположения ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 6 августа. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы.

Детали дела

"Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного российского информатора. Им оказался 45-летний местный житель, который корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по портовому городу", – говорится в сообщении.

По информации киберспециалистов СБУ, мужчина поддерживал связь с агентом Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом "Лохматий", который скрывается в Донецке и сотрудничает с ФСБ и военной разведкой РФ. Выполняя инструкции Лебедева, его сообщник готовил новую серию воздушных ударов по областному центру.

Следствие задокументировало, что информатор передавал координаты куратору в виде отметок на онлайн-картах и после каждой переписки удалял сообщения. Однако эти меры не спасли его от разоблачения. СБУ задержала злоумышленника по месту жительства и одновременно провела действия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в районе вражеской разведывательной активности.

Что грозит предателю

Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами его деятельности в пользу РФ. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение данных о перемещении и расположении ВСУ в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения", – указано в сообщении.

Напомним, в июне СБУ задержала в Николаеве еще одного информатора оккупантов, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны. Предателем оказался 46-летний разнорабочий. Ему светит до восьми лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала еще одну российскую агентку, которая готовила теракт в центре Днепра. Взрыв должен был произойти возле здания одного из правоохранительных органов в центре города. Фигуранткой оказалась 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая искала "легких денег".

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