Взрыв должен был произойти возле админздания: СБУ задержала российскую агентку, которая готовила теракт в центре Днепра. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную российскую агентку, которая готовила теракт в центре Днепра. Взрыв должен был произойти возле здания одного из правоохранительных органов в центре города.

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Детали сообщили в пресс-службе СБУ 4 июля. Женщине "светит" до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Детали дела

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в прифронтовом Днепре. По результатам комплексных мероприятий задержана российская агентка, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города", – говорится в сообщении.

По информации следствия, фигуранткой оказалась 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая искала "легких денег" в Телеграмме.

После вербовки российские спецслужбы направили женщину в Павлоград Днепропетровской области, где по указанию куратора она нашла в тайнике самодельное взрывное устройство (СВУ). Впоследствии ей поручили новую задачу: приехать в Днепр, поселиться в заранее снятой квартире и провести разведку возле здания правоохранительного органа, где планировался теракт.

Параллельно она подобрала место для тайника неподалеку от потенциальной цели, куда и спрятала СВП, передав координаты куратору. Взрывчатку должен был забрать другой участник преступления, чтобы заложить ее возле госучреждения и осуществить подрыв.

Задержание злоумышленницы

Впрочем, СБУ вовремя обнаружила тайник, изъяла взрывчатку и обезвредила ее. Агентку задержали при попытке сбежать из города: она пыталась выехать на маршрутке в сторону Одессы, где планировала скрываться. Задержание произошло на одном из блокпостов.

"Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, в конце июля стало известно, что СБУ задержала двух агентов российской ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве. Злоумышленниками оказались жители Кировоградской и Киевской областей, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора. За работу на агрессора им грозит длительное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе тоже недавно предотвратили новый теракт. Правоохранители задержали агента России, которая по заказу агрессора планировала взорвать областной ТЦК.

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