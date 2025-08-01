СБУ задержала российского агента, которая готовила прорыв вражеских ДРГ в направлении Сум. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине очередную российскую агентку. По заданию ГРУ она готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум.

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В частности, предательница собирала для врага координаты блокпостов и опорных пунктов Сил обороны Украины. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

В СБУ отчитались о задержании еще одного агента российских спецслужб.

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая готовила прорыв диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) страны-агрессора в направлении Сум. Согласно материалам дела, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Телеграмм-каналы. Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины", – рассказали в Службе.

Известно, что враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, россияне искали "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.

"Как установило расследование, для проведения разведки женщина установила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты", – добавили в СБУ.

Собранные данные в виде фото и видео с отметками объектов на карте агент передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем": в момент задержания она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры", – резюмировали в СБУ.

Что предшествовало

Ранее в СБУ отчитались о задержании агента ФСБ, который корректировал российские обстрелы по энергетической инфраструктуре Харькова.

Кроме того, был задержан российский "крот" в Воздушных Силах: злоумышленник готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.

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