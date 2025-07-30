СБУ задержала российского 'крота' в ВС: готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "крота" российской ФСБ в Воздушных силах ВСУ, который готовил вражеские российские удары по аэродромам базирования самолетов F-16 и Mirage 2000. Предателем оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 30 июля. Мужчине светит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подробности

Известно, что фигурант нес службу в подразделении, выполняющем боевые задачи по сбиванию российских ракет и БПЛА, а также отрабатывающем по наземным целям, поддерживая операции нашей армии с воздуха.

По имеющейся информации агент выполнял одновременно несколько задач от кураторов РФ. Так, он передавал данные для подготовки новых ракетно-дронных атак России по объектам воздушных сил.

Среди основных целей врага были аэродромы, где базируются самолеты F-16, Mirage 2000 и Су-24. Агент занимался сбором координат их расположения, а также изучал расписание и очередность вылетов авиации. Чтобы повысить эффективность вражеских атак, злоумышленник подготовил аналитическую справку с собственными рекомендациями по тактике комбинированных ударов, которая, по его мнению, должна была помочь обойти систему защиты украинских военных объектов.

Кроме того, злоумышленник передавал российской разведке персональные данные украинских пилотов, бортовые номера самолетов, информацию об их вооружении и тактике боевых вылетов. Для маскировки своей деятельности агент использовал анонимную электронную почту и закрытые чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали во время очередной попытки собрать разведывательную информацию.

"Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее СБУ на Харьковщине задержала очередного "крота" российской Федеральной службы безопасности, который корректировал огонь и готовил прорыв врага. Предатель передавал координаты позиций своего подразделения, которое сдерживало наступление россиян в районе Великого Бурлука, для ударов вражеской авиации и артиллерии. По имеющейся информации, 26-летний мобилизованный пошел на сотрудничество с врагом из-за долгов за азартные игры.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля стало известно, что военная контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ РФ, который готовил серию диверсий с целью обесточить город. Фигурантом оказался детский аниматор.

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