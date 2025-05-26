СБУ задержала информатора российских спецслужб, который корректировал вражеские удары по Николаевской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного информатора российских спецслужб (ФСБ), который корректировал вражеские удары по Николаевской области. Предателем оказался 57-летний местный житель, экс-работник мебельной фабрики.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 26 мая. Мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения.

По информации следствия, ключевой целью фигуранта был поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения Сил обороны Украины. Также он проводил разведку локального аэродрома, собирая данные о наличии там самолетов, военных и техники. Чтобы выведать эту информацию, мужчина объезжал местность под видом решения бытовых дел.

"Собранные данные он посылал в чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ и военную разведку РФ. Затем Лебедев пересылал эту информацию своим кураторам", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что с 24 февраля 2022 года было разоблачено более 30 человек, которые работали на "Лохматого", большая часть предателей уже оказалась за решеткой.

Киберспециалисты СБУ установили личность информатора, задокументировали его противоправную деятельность и задержали по месту жительства. Параллельно правоохранители провели ряд мероприятий для усиления безопасности расположения подразделений украинских бойцов.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении или дислокации Вооруженных Сил Украины или других законных военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

"Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения", – говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая корректировала вражеские ракетные удары по Украине. В перечне потенциальных целей были стратегические объекты в восточных, южных и западных регионах нашего государства. Все фигуранты взяты под стражу без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре и Краматорске контрразведка СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые передавали врагу координаты для ракетно-дронных ударов по прифронтовым городам Украины. Как выяснилось, обоих завербовали дистанционно через Telegram.

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