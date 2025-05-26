Нацполиция и СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая корректировала ракетные удары РФ по нескольким регионам Украины. Фото

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая корректировала вражеские ракетные удары по Украине. В перечне вероятных целей были стратегические объекты в восточных, южных и западных регионах нашего государства.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и НПУ. Там отметили, что предателям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Полицейские совместно с СБУ в разных городах Украины, в том числе и в Хмельницкой области, задержали пятерых членов агентурной ячейки в возрасте от 16 до 23 лет. Всех их с помощью Telegram-каналов дистанционно завербовали представители российских спецслужб. За обещание "легких и быстрых денег" молодые люди согласились на сотрудничество с врагом", – говорится в сообщении.

Как отмечается, разоблачение агентурной сети началось с обнаружения подозрительного мужчины в одном из небольших сел Хмельницкой области. 23-летний гражданин, который не был местным, длительное время находился вблизи стратегически важного объекта, что и привлекло внимание полицейского патруля.

Во время проверки его телефона правоохранители обнаружили видеозаписи стратегических и оборонных объектов из разных регионов Украины, а также переписку в мессенджере с кураторами из ФСБ. Полученную информацию передали сотрудникам СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что злоумышленники, связанные между собой родственными связями, получали задания от кураторов из ФСБ через зашифрованные каналы связи. Основной их задачей была видеофиксация мест расположения оборонительных объектов и движения украинских военных. Для этого они часто использовали автомобили с видеорегистраторами, которые оставляли вблизи определенных объектов на длительное время.

"Следователи СБУ уже сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Все фигуранты взяты под стражу без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на 15 лет отправили за решетку агента ФСБ, которая шпионила за украинской ПВО в Донецкой области, в частности сдавала врагу позиции ВСУ на передовой. Это 36-летняя жительница Доброполья, которая ранее находилась в розыске за мошенничество и кражи, летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область и залегла на дно, надеясь избежать наказания.

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