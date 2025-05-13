Были завербованы дистанционно: СБУ задержала корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Краматорску. Фото

В Днепре и Краматорске контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российских спецслужб, которые передавали врагу координаты для ракетно-дронных ударов по прифронтовым городам Украины. Как выяснилось, обоих завербовали дистанционно через Telegram.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, основной целью злоумышленников были места сосредоточения украинских военных, а также боевые позиции артиллерии, которая сдерживает наступление россиян на Краматорском направлении. Враг стремился получить точные геолокации, чтобы нанести прицельные удары.

Задержанные – двое безработных местных жителей: один из Днепра, другой – из Краматорска. Оба пытались найти "легкий заработок" через Telegram-каналы, где и попали в поле зрения ФСБ. Хотя действовали они независимо друг от друга, обоими руководил один и тот же российский куратор.

В случае обнаружения "нужных" объектов предатели фиксировали их расположение и готовили координаты к отправке российскому спецслужбисту.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность врага, задокументировали ее и задержали обоих предателей по месту жительства. Во время обысков у задержанных были изъяты телефоны с доказательствами работы на РФ.

Сейчас злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Оба находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента военной разведки РФ в Ровенской области. Злоумышленник получил задание навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ, которая корректировала удары по защитникам Донетчины. Предательницей оказалась 48-летняя жительница Славянска, работница местного заведения питания, которое посещали военные. За государственную измену ей грозит пожизненное лишение свободы.

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