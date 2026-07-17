Выдавал себя за инженера теплосети: СБУ задержала агента ФСБ и ГРУ, который координировал российские удары по Славянску. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, причастного к корректировке вражеских ударов по Славянску в Донецкой области. Известно, что предатель занимал должность инженера местной теплосети.

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Теперь мужчине грозит пожизненное заключение. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали дела

По данным следствия, задержанный, который корректировал ракетные, авиационные и дронные удары российских войск по прифронтовому городу, одновременно сотрудничал с ФСБ и Главным управлением Генштаба ВС России (ГРУ).

Как установило следствие, мужчину завербовали через Telegram-канал, которым управляла сотрудница военного госпиталя в российском Смоленске. Следователи также выяснили, что она поддерживала связь с ФСБ и ГРУ и выполняла задачи по поиску и вербовке потенциальных агентов.

После вербовки фигурант под прикрытием служебных поездок объезжал прифронтовые районы и собирал информацию о местах дислокации украинских военных. Собранные фото- и видеоматериалы с координатами объектов он хранил в своём телефоне для дальнейшей передачи российской стороне с целью подготовки новых ударов.

По данным СБУ, правоохранители заранее установили личность предполагаемого корректировщика, задокументировали его разведывательную деятельность и контакты с представителями российских спецслужб. По завершении спецоперации мужчину задержали по месту жительства.

В ходе обысков в его квартире сотрудники СБУ изъяли три мобильных телефона для конспиративной связи с российскими кураторами.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала еще одного корректировщика российских обстрелов столичного и центрального регионов Украины. Среди основных "целей" врага, которые должен был разведать предатель, была энергетическая инфраструктура. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила российского "крота" в ведущей академии Минобороны. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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