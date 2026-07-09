СБУ задержала агентку ФСБ, которая помогала врагу готовить новый обстрел Черкасской области

Контрразведчики Службы безопасности Украины поймали еще одну завербованную агентку Федеральной службы безопасности России в Черкасской области. Злоумышленница помогала врагу готовить новые ракетно-дроновые атаки по региону.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как выяснилось в ходе расследования, сотрудники спецслужб завербовали её через Telegram-каналы, где фигурантка искала "легкие заработки".

Что известно

По поручению врага агент отслеживала расположение украинской армии и энергообъектов. В случае их обнаружения женщина фотографировала их с привязкой к местности.

Установлено, что российские спецслужбы поручили своей соратнице провести разведку вблизи энергопредприятия, по которому готовили новый удар. Она должна была выяснить состояние объекта после последних ударов.

Во время этой вылазки силовики задержали её, изъяв у неё мобильный телефон и компьютер, на которых хранилась информация о работе на врага.

Следователи СБУ сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Госизмена в условиях военного положения". Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ задержала эксперта по энергетике и "агента влияния", которого российские спецслужбы пытались продвинуть на руководящую должность в украинской энергетической отрасли. По данным следствия, он работал на ФСБ и российскую военную разведку, пытался организовать неофициальные переговоры о так называемом "мирном соглашении" и претендовал на должность, которая дала бы ему доступ к критической инфраструктуре Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, силовикам СБУ удалось разоблачить российского агента в ведущей академии Минобороны. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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