СБУ задержала "агента влияния", которого спецслужбы РФ пытались продвинуть на топ-должность в "Энергоатоме": о ком идет речь

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала эксперта в области энергетики и "агента влияния", которого российские спецслужбы пытались продвинуть на руководящую должность в украинской энергетической отрасли. По данным следствия, он работал на ФСБ и российскую военную разведку, пытался организовать неофициальные переговоры о так называемом "мирном соглашении" и претендовал на должность, которая дала бы ему доступ к критически важной инфраструктуре Украины.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Имя задержанного обнародовали украинские СМИ.

Агент РФ стремился занять руководящую должность в энергетической отрасли

По информации СБУ, задержанный является специалистом в сфере энергетики, который ранее работал на профильных предприятиях и использовал свои профессиональные связи для продвижения собственной кандидатуры на руководящие должности в украинских энергетических компаниях.

По версии следствия, это позволило бы ему принимать выгодные для России решения в энергетическом секторе, а также получить доступ к информации об уязвимостях и системах защиты критической инфраструктуры Украины.

Контрразведка СБУ задокументировала его деятельность и задержала во время попытки устроиться на работу в одну из государственных структур.

Хотел организовать неофициальные переговоры с Россией

По данным следствия, фигурант пытался организовать неофициальные переговоры между представителями украинских и российских спецслужб относительно условий так называемого "мирного соглашения".

Свои предложения он непосредственно согласовывал с руководством российской военной разведки (ГРУ) и планировал навязать их украинской стороне в интересах Кремля.

В СБУ отметили, что изначально деятельность агента координировал сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Ринат Амиров. Позже он начал работать под контролем представителя российского ГРУ Асланбека Актемирова.

Россия хотела сменить руководство энергетической отрасли

Следствие установило, что агент передавал российским спецслужбам информацию об уголовных делах в энергетическом секторе Украины, которую получал через свои контакты среди правоохранителей.

По замыслу российских спецслужб, эти материалы должны были быть использованы для информационной кампании по дискредитации тогдашнего руководства энергетической отрасли, его последующего увольнения и назначения на руководящую должность собственного агента.

Фигурант попал в поле зрения врага еще до начала полномасштабной войны. В СБУ сообщили, что еще до полномасштабного вторжения задержанный соглашался предоставить свою квартиру в Киеве для нужд российской спецслужбы в случае захвата столицы.

В ходе обысков правоохранители изъяли у него российский паспорт и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества со спецслужбами РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СМИ, речь идет о Станиславе Дяминове

Украинские СМИ раскрыли имя задержанного – им оказался Станислав Дяминов, уроженец Казани, который на протяжении многих лет работал в сфере украинской энергетики.

Еще в начале 1990-х годов он начал бизнес в Запорожье, используя родственные связи на Запорожском алюминиевом комбинате. Именно тогда были запущены так называемые толинговые схемы, связанные с поставками ядерного топлива из России.

В 1996 году деятельностью Дяминова заинтересовались правоохранительные органы, после чего он уехал в Россию, оставив значительные долги перед своими партнерами.

Пытался получить влияние на "Энергоатом"

По данным Bankova Mail, Дяминов пытался установить контроль над НАЭК "Энергоатом", используя политические связи.

В 2017 году его имя фигурировало в расследовании НАБУ относительно деятельности поставщиков "Энергоатома", а также привлекло внимание СБУ.

В 2020 году Дяминов пытался возглавить "Энергоатом". Тогда в информационном пространстве активно распространялись публикации, представлявшие его как одного из основных кандидатов на пост президента компании.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила российского "крота" в ведущей академии Минобороны. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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