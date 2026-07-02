Пытался передать врагу данные о новейших разработках дронов: в ведущей академии Минобороны разоблачили российского "крота". Фото

Служба безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки, который работал в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что военная контрразведка действовала при содействии министра обороны, главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии.

"По результатам упреждающих действий задержан чрезвычайно важный для РФ агент российской военной разведки", – подчеркнули в СБУ.

Как работал агент

По материалам расследования, "кротом" оказался доцент научного центра академии. По заданию российского ГРУ он копировал и пересылал своему куратору проектную документацию по новейшим ударным дронам, которые разрабатывались для Сил обороны Украины.

Кроме того, чиновник влиял на оценку перспективных украинских разработок. Следствие установило, что он безосновательно признавал отдельные образцы вооружения неперспективными, готовя отрицательные заключения относительно беспилотных и роботизированных систем. В документах указывалось, что они якобы не пригодны для применения в боевых условиях.

Как сообщили в СБУ, все действия подозреваемого находились под контролем военной контрразведки. Правоохранители фиксировали каждый его шаг, а также использовали агента для дезинформации российской стороны. Это позволило предотвратить передачу секретных материалов о новейших украинских оборонных разработках.

Задержание шпиона

Финальный этап спецоперации состоялся непосредственно в рабочем кабинете фигуранта. Сотрудники СБУ задержали его в тот момент, когда он пытался отправить своему куратору из России новый пакет документов .

В ходе следствия также было установлено, что мужчину завербовали через его знакомого, находившегося в РФ. За выполнение агентурных заданий подозреваемый рассчитывал получить должность в оккупационной администрации после возможного захвата украинских территорий.

В ходе обысков правоохранители изъяли два мобильных телефона и компьютерную технику, которые использовались для конспиративной связи с представителями российской военной разведки.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вербовал сообщников

По данным Одесской областной прокуратуры, подозреваемый имел доступ к государственной тайне и работал с документами с грифами "секретно" и "совершенно секретно". Следствие также установило, что он не только передавал представителям РФ информацию о военных разработках в сфере беспилотников, но и выполнял новые задания российских кураторов.

В частности, мужчина начал искать среди сотрудников Военной академии людей, которых можно было бы привлечь к разведывательной деятельности. По информации прокуратуры, после конфликтов с коллегами из-за открытой пророссийской агитации он пытался завербовать еще одного сотрудника учебного заведения, чтобы расширить агентурную сеть. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильный телефон, ноутбук и флеш-накопитель с разведывательной информацией.

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