В стране ЕС отказались повышать выплаты украинцам: в чём причина

Польское правительство как минимум до 2028 года не планирует индексировать размер социальной помощи на детей в рамках программы "800 Плюс", которая предоставляется, в том числе, и беженцам из Украины. Критерии для выплат также не планируется менять.

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Об этом в эфире польского Radio Zet сообщил заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский. Одним из главных аргументов действующей власти является то, что текущая сумма в 800 злотых (более 9,5 тыс. грн) выплачивается с января 2024 года – до этого.

Условия программы

Программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячную выплату средств на каждого ребенка в семье, соответствующей определенным критериям:

младше 18 лет;

обучается в польской школе ;

; находится в Польше на законных основаниях ( имеет статус PESEL UKR );

); хотя бы один из его родителей официально трудоустроен.

По состоянию на начало 2026 года в Польше помощь по программе получали около 268,5 тысяч украинских детей. Однако из-за новых правил проверки занятости и подачи повторных заявлений от Управления социального страхования (ZUS) это число значительно изменилось.

Почему индексация невозможна

И в отличие от пенсионных выплат, система "детского" пособия в Польше не имеет механизма автоматического перерасчета, пояснил Гаевский. "В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что есть в законе о пенсиях", – отметил заместитель министра.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент текущая сумма является адекватной, но в будущем к этому вопросу придется вернуться.

"Мы осознаем, что покупательная способность денег падает, и наверняка наступит такой момент – так же, как он наступил в 2024 году, когда мы приняли это решение, – чтобы задуматься, с какого момента и насколько повысить выплату. Однако пока такая работа не ведётся. Этого не произойдёт ни в этом году, ни в 2027 году", – заверил Гаевский.

Новых критериев не будет

Несмотря на то, что в польском обществе горячо обсуждается идея отмены выплат для самых состоятельных семей и введения порога доходов, в Министерстве семьи, труда и социальной политики против этого.

"В стране, где у нас очень низкая рождаемость и мы очень хотим поддерживать родительство, я считаю, что каждому из родителей, берущих на себя труд рождения и воспитания ребенка, полагается помощь государства. Независимо от того, является ли он состоятельным, среднеобеспеченным или менее обеспеченным", – поясняет Себастьян Гаевский.

Кроме того, он обратил внимание на финансово-бюрократический аспект администрирования помощи, отметив, что обслуживанием программы "800 Плюс" для всей Польши сейчас занимаются всего несколько десятков человек.

"Это возможно потому, что у нас нет порога доходов, никаких проверок условий проживания или других критериев. Это делает выплату очень дешевой в обслуживании. Если бы мы решили ввести механизм порога доходов, какие-то дополнительные критерии или проверки, то расходы были бы значительно выше", – отметил вице-министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам в Польше, имеющим детей, необходимо подтвердить свою личность, если они оформили статус UKR без заграничного паспорта. Если этого не сделать до 31 августа включительно, статус временной защиты будет аннулирован, а все социальные выплаты — отменены.

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