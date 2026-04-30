СБУ задержала агента РФ, который наводил реактивные дроны по Днепропетровской области. Фото

Илья Рябинин
Расследование
Военная контрразведка Службы безопасности Украины поймала в Днепропетровской области еще одного завербованного агента российского Главного разведуправления. Злоумышленник наводил по военнослужащим ВСУ в прифронтовых районах реактивные дроны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как стало известно, корректировщиком оказался завербованный местный безработный, которого завербовали в поиске "легких заработков" с аккаунта своего племянника в Telegram. Взамен агент должен был выявить позиции украинских артиллеристов, в частности расположение РСЗО HIMARS, по которым оккупанты должны были ударить беспилотниками.

Что известно

Также злоумышленник согласился выследить для спецслужбистов из России маршруты движения бронетехники ВСУ в направлении фронта. Для этого он обустроил на крыше своего дома "наблюдательный пост", откуда с помощью бинокля и телефонной камеры следил за перемещением армейских колонн.

"После этого он обозначал соответствующие координаты на гугл-картах и "отчитывался" куратору. Для конспирации связи агент использовал телефон своего племянника и заранее оговоренный шифр", – говорится в сообщении, отметив, что конкретная комбинация цифр означала, о каком военном объекте идет речь или о готовности выйти на связь.

Силовики СБУ поймали корректировщика "на горячем", когда он вышел сфотографировать военную технику ВСУ с более близкой дистанции, изъяв два смартфона, которые он использовал для сбора данных и контактов с ГРУ. Сразу СБУ обезопасила локации расположения украинских армейцев.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения", ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на агента ФСБ, которого силовики задержали в мае прошлого года в Днепропетровской области. Агент корректировал вражеский огонь во время боев на Новопавловском направлении, когда российские силы хотели прорваться к админгранице области.

В то же время в Одессе силовики СБУ задержали агента российской ФСБ, которая готовила убийство одного из командиров Сил спецопераций Украины. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

