СБУ задержала агента ГРУ, которая изготавливала взрывные устройства для терактов в Одесской области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала женщину, которая по заказу российского ГРУ изготавливала взрывные устройства для диверсионных атак на юге Украины. Злоумышленница работала в Одесской области, маскируя свою деятельность под обычную жизнь в арендованной квартире.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Как установило расследование, вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала она получала координаты схронов со взрывчаткой - пластидом. Получив взрывчатое вещество, она усиливала его металлическими гайками для поражения живой силы и техники, а также подключала к устройствам мобильные телефоны, чтобы те могли срабатывать дистанционно.

Готовые взрывные устройства агент прятала в заранее согласованных тай никах - их координаты поступали ей непосредственно от кураторов из ГРУ.

По данным следствия, одну из таких "закладок" уже использовали - в январе 2024 года 21-летняя переселенка из Донецкой области, также завербованная россиянами, пыталась заложить СВУ возле административного здания ВСУ и автомобиля в Одесской области. Ее удалось задержать прямо на месте преступления.

Узнав об этом, агент, которая изготавливала СВУ, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали.

В телефоне фигурантки обнаружили доказательства ее связей с вражескими агентами и выполненных заданий.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая призывала к созданию "буферных зон" на территории нашей страны. Женщина также наводила российские воздушные удары РФ на Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов страны-агрессора России, которые сообщали врагу данные о боевой авиации Сил обороны. Фигурантами оказались 34-летняя безработная и мобилизованный.

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