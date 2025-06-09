Работали в двух регионах: СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за боевой авиацией ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов страны-агрессора России, которые сообщали врагу данные о боевой авиации Сил обороны. Фигурантами оказались 34-летняя безработная и мобилизованный.

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Предатели находятся под стражей без права внесения залога. Подробности рассказали в пресс-службе СБУ 9 июня.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала двух информаторов РФ, которые "сливали" врагу данные о боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.

В Киевском регионе задержали женщину, которая в обмен на обещание денег от российской ФСБ передавала детали полетов украинской авиации. Чтобы получить информацию, предательница оборудовала "наблюдательный пункт" на балконе и фиксировала взлеты и посадки ВСУ. Дополнительно установлено, что женщина выходила на местность и передавала данные о последствиях вражеских "прилетов".

В Николаевской области разоблачили мобилизованного военнослужащего из местной части, который тайно снимал боевые вылеты авиации ВСУ. После съемки он пересылал видео в популярные мессенджеры, где их могли перехватить российские спецслужбы.

Во время обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, где содержались доказательства их противоправной деятельности.

"Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ совершенное в условиях военного положения)", – говорится в сообщении.

Фигурантам грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного содержания под стражей с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала двух агентов российской Федеральная служба безопасности, которые порознь готовили подрывы вблизи местных ТЦК. Еще один фигурант занимался изготовлением взрывчатки и оставлял их в тайниках. Мужчин завербовали россияне через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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