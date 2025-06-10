Призывала к созданию "буферных зон": СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские удары по Харькову. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая призывала к созданию "буферных зон" на территории нашей страны. Женщина также наводила российские воздушные удары РФ на Харьков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что задержанной оказалась местная безработная жительница Харькова. Женщина попала в поле зрения российских спецслужб и была завербована после того, как призвала в соцсетях к созданию в Украине так называемых "буферных зон".

Кроме этого, агент через Telegram получила список геолокаций, которые "нужно было проверить и дать детальное описание". Женщина выяснила, что по этим координатам располагались подразделения Сил обороны, после чего начала более детальную разведку по количеству, техническому оснащению и тому подобное.

Сотрудники СБУ разоблачили предательницу сразу после того, как она была завербована. Это позволило задокументировать каждый ее шаг и задержать по месту жительства. Одновременно с этим украинские спецслужбы провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

У задержанной провели обыски и изъяли компьютерную технику, телефоны с доказательствами работы на ФСБ РФ. Также лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности харьковчанки, когда она публично распространяла тезисы Кремля.

Служба безопасности сообщила о подозрении фигурантке по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Предательница находится под стражей и не может выйти под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов страны-агрессора России, которые сообщали врагу данные о боевой авиации Сил обороны. Фигурантами оказались 34-летняя безработная и мобилизованный.

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