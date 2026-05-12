СБУ задержала агента ФСБ в одном из своих прифронтовых подразделений: громкие подробности

Ольга Ганюкова
Расследование
2 минуты
2,6 т.
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента российской ФСБ в собственном прифронтовом подразделении. По данным следствия, она передавала врагу информацию об оперативных разработках и работниках украинской спецслужбы.

Женщине готовят подозрение в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Детали спецоперации

Главное управление внутренней безопасности СБУ провело комплексные мероприятия в одном из прифронтовых подразделений, в результате которых был разоблачен российский агент. В спецслужбе отмечают, что работа по очистке собственных рядов продолжается на системной основе.

Как установило расследование, фигурантка передавала в ФСБ информацию об оперативных разработках и уголовных производствах СБУ.

Какие данные передавала агентка

Больше всего российскую сторону интересовали материалы по разоблачению агентурных сетей и агитаторов, работающих в пользу РФ. Также она передавала персональные данные сотрудников СБУ, причастных к таким расследованиям.

По данным следствия, женщина собирала информацию непосредственно на рабочем месте: фиксировала ее на смартфон или записывала на черновиках. Собранные данные она передавала представителям российских спецслужб уже из дома.

Как произошла вербовка

Правоохранители установили, что агента завербовали через ее отца, который проживает во временно оккупированном Бердянске и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Он выполнял роль связного и через мессенджеры передавал дочери инструкции по сбору разведывательной информации, которая интересовала ФСБ.

После документирования противоправной деятельности женщину задержали. Во время обыска у нее изъяли смартфон, который содержит доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара заявил, что внутренняя безопасность Службы в очередной раз подтвердила высокий профессиональный уровень.

По его словам, разоблачение предателей и вражеских агентов остается одним из ключевых приоритетов, а все, кто сотрудничает с врагом, понесут ответственность.

Следователи СБУ готовят сообщение о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители также решают вопрос о привлечении к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к этой агентурно-разведывательной деятельности.

