Затронет каждого украинского беженца в ЕС: страны-члены готовят важное решение по временной защите

Временная защита для 4 млн украинцев в Европейском Союзе (ЕС) действует до марта 2028 года. Но специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ее продлят еще на год – то есть до 2028 года.

Видео дня

Об этом она заявила в видеоподкасте DW "Вас вызывает Брюссель". Спецпосланница отметила, что окончательного консенсуса по этому вопросу еще нет, но обсуждения движутся именно в направлении продолжения защиты.

"Учитывая текущую ситуацию, я считаю, что будет внесено предложение продлить его еще на один год – до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся", – сказала Йоханссон.

Украинцам не следует оставаться под временной защитой

В то же время она призвала украинцев, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, постепенно переходить с временной защиты на другие правовые основания для проживания. Кроме того, спецпредставительница призвала украинских беженцев как можно быстрее интегрироваться в принявших их странах – изучать язык, искать работу, отправлять детей в местные школы.

"Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой 5-6 лет. Следует переходить на другую, более подходящую правовую основу. Все, кто имеет такую возможность, должны были бы это сделать", – заявила она.

"Люди должны понимать, что будет дальше"

По словам Ильвы Йоханссон, между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения общего подхода, но общее направление понятно. Предложение от Еврокомиссии она ожидает "довольно скоро "– государства-члены готовы действовать. Возможны незначительные коррективы, но суть останется неизменной.

Причина – проста: война продолжается, мирного соглашения или устойчивого прекращения огня в ближайшее время не ожидается. Именно поэтому ЕС продолжит принимать новых людей.

"Мы не видим заключения мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет происходить дальше", – отметила спецпосланница.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на март 2026 года под временной защитой в ЕС находилось 4,33 миллиона украинцев, хотя за месяц их количество сократилось почти на 69 тысяч. Больше всего украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии, которые вместе приютили более 2,6 миллиона человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!