СБУ разоблачила группу пророссийских агитаторов: один из них призвал пытать украинских пленных. Фото

Служба безопасности Украины задержала четырех вражеских агитаторов в чтоитрьох украинских регионах. Задержанные поддерживали российскую агрессию, призывали к обстрелам Украины и пыткам военнопленных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в пятницу, 24 апреля. Среди задержанных есть один из клириков Московского патриархата.

Что известно

Как сообщается, в Киевской области разоблачили старшего диакона Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата, который в Telegram-чатах призывал оккупантов пытать пленных воинов ВСУ, оставлять на длительное время без еды и воды и отправлять "на каторгу".

В Черкасской области подозрение вручили местному безработному, который восхвалял кремлевский режим и призвал его ударить по Киеву баллистической ракетой "Орешник".

В Днепропетровской области разоблачили бывшего настоятеля храма Северодонецкой епархии УПЦ МП, который оправдывал преступления рашистов и ждал полной оккупации Украины.

"После захвата части Луганской области в 2014 году клирик выезжал в РФ, чтобы заручиться поддержкой руководителей РПЦ. Вернувшись снова в Украину он проводил литургии в одном из храмов Днепропетровщины, где подстрекал прихожан поддерживать кремлевский режим", – говорится в сообщении.

На Прикарпатье силовики СБУ и полицейские задержали уроженку Косовского района, которая в соцсетях призывала о возрождении СССР. Она публиковала у себя на Facebook советскую символику и агитировала украинцев игнорировать действующее законодательство нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в изготовлении и распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

