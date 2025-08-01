СБУ разоблачила еще четырех интернет-агитаторов РФ, которые оправдывали военные преступления агрессора. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов в Чернигове, Полтаве, Харькове и на Закарпатье, которые оправдывали военные преступления России и призывали к захвату украинского государства. Фигурантам грозит по 12 лет тюрьмы.

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Об этом в пятницу, 1 августа, сообщила пресс-служба СБУ. "Служба безопасности разоблачила в Украине еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и распространяли фейки о Силах обороны", – говорится в сообщении.

Детали расследования

В Чернигове правоохранителизадержали 53-летнего рецидивиста, который ранее уже "отсидел" за призывы к изменению границ Украины.

Он вышел на свободу в 2024 году и продолжил распространять антиукраинскую пропаганду. Фигурант создал группу в "Одноклассниках", где, среди прочего, героизировал оккупантов России.

А в Полтаве задержали частного психолога, которая во время онлайн-консультаций с пациентами оправдывала военные преступления РФ и пыталась дискредитировать защитников Украины.

В Харькове военная контрразведка СБУ разоблачила 23-летнюю женщину, которая в Telegram-каналах и в Instagram поддерживала захват Крыма россиянами и распространяла фейки о защитниках "Азовстали".

На Закарпатье житель Мукачевского района на своей странице в Facebook призвал Россию захватить запад Украины.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора.

Им сообщили о подозрении соответственно по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);

– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору);

– чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии России).

Злоумышленники находятся под стражей. Им "светит" до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в СБУ заявили о задержании 14 интернет-агитаторов, которые восхваляли Россию и "сливали" в сеть локации ВСУ. Среди них – 57-летний рецидивист из Донецкой области и дезертир, который совершил СВЧ.

А в июне в Киеве задержали экс-журналиста пророссийского издания. После закрытия редакции он работал спортивным обозревателем в одном из медиа, но параллельно вел Telegram-каналы, где публично призывал россиян к обстрелам Украины и захвату ее столицы.

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