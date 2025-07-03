Действовали в разных регионах: СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые восхваляли РФ и сливали локации Сил обороны. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще 14 интернет-агитаторов – фанатов РФ, которые восхваляли оккупантов и "сливали" в интернет локации украинских войск. Среди них – 57-летний рецидивист из Донецкой области и дезертир, который самовольно оставил военную часть. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом в четверг, 3 июля, сообщила пресс-служба СБУ. В частности, в Житомире задержали пророссийского агитатора, который распространял фейки о Вооруженных силах Украины и призвал украинцев сложить оружие перед агрессором.

Фигурантом оказался 57-летний рецидивист из Донецкой области, который уже имел судимость за уголовные преступления.

Находясь в Житомире, он распространял российскую пропаганду, в частности в местах массового пребывания людей.

Кроме того, на Закарпатье разоблачены еще три интернет-агитатора, которые в соцсетях восхваляли захват украинского Крыма Россией и призывали к "присоединению" Закарпатской области Украины в состав страны-агрессора.

В Ривненской области подозрение получил 25-летний администратор группы в мессенджере Viber, который пытался дискредитировать ВСУ и "сливал" локации защитников. В частности, он распространял данные о маршрутах движения и базирования мобильных групп ТЦК и полиции.

На Тернопольщине разоблачили дезертира, который самовольно оставил военную часть и публично отрицал российскую агрессию.

В прифронтовых районах Донецкой области задержаны еще пятеро приспешников россиян, которые на своих страницах в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" восхваляли российского диктатора Владимира Путина и героизировали оккупантов.

В Черкасской области заблокирована подрывная деятельность администратора местного Telegram-канала, который обнародовал расположение ВСУ в Умани. Среди "слитых" координат были локации ТЦК.

На Полтавщине задержали двух владелиц закрытой группы в Viber, которые ежедневно "подсвечивали" пункты базирования Сил обороны и правоохранителей.

По всем фактам следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

– ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

– ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников в спецслужбах, 3 июля СБУ ликвидировала в оккупированном Луганске экс-главу оккупационной администрации. Предатель погиб вследствие подрыва взрывчатки.

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