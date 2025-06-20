Действовали в разных регионах: СБУ задержала группу пророссийских интернет-агитаторов. Фото

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Пророссийские интернет-агитаторы действовали в нескольких регионах страны - от Киева до Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержанные оправдывали вооруженную агрессию России против Украины, героизировали оккупантов и распространяли фейки, направленные на деморализацию украинского общества и армии.

В Киеве правоохранители задержали бывшего журналиста пророссийского издания. После закрытия редакции он начал работать спортивным обозревателем в одном из популярных онлайн-медиа, но параллельно вел телеграм-каналы, где публично призывал к обстрелам украинских городов и захвату столицы.

Также в Киеве разоблачен еще один фигурант - 26-летний фитнес-тренер, который в своем Instagram призывал избегать мобилизации и дискредитировал Силы обороны. Его деятельность была направлена на подрыв боевого духа украинцев.

В Фастовском районе Киевской области задержан гражданин одной из центральноазиатских стран, который вел враждебную агитацию в соцсетях. Он создал несколько аккаунтов в TikTok, Facebook и Instagram, общая аудитория которых достигала более 60 тысяч пользователей. В своих публикациях он призывал украинских военных сложить оружие перед врагом.

Еще один житель Киева, активный в российских социальных сетях, разоблачен за пропаганду в пользу Путина и одобрительные комментарии в адрес оккупационных сил. Он систематически распространял контент, прославляющий российских военных и дискредитирующий Украину.

В Кропивницком сотрудники СБУ задержали 41-летнего переселенца из Донецкой области, который поддерживал оккупацию восточной части страны через "Одноклассники".

А на Ивано-Франковщине установлен мужчина из села Перекрестное, который в Facebook называл российское вторжение "гражданской войной" и распространял аналогичную риторику.

Во всех случаях судебно-лингвистические экспертизы подтвердили, что действия фигурантов имеют признаки информационно-подрывной деятельности в пользу Российской Федерации.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения;

чч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников;

ч. 2 ст. 109 - публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

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Напомним, недавно правоохранители разоблачили очередного "крота" среди военных, который наводил вражеские удары по Силам обороны. Агент передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу. В частности, он разглашал данные о личном составе подразделения, расположении объектов и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб шпионил за военной инфраструктурой в регионе. Координаты нужны были россиянам для подготовки ракетных ударов по аэродромам и логистическим складам Сил обороны.

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