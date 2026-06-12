СБУ разоблачила детского тренера из Днепра, который координировал обстрелы трёх регионов Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре разоблачили тренера-реабилитолога для детей с инвалидностью, который по указанию российской ФСБ корректировал обстрелы трёх регионов нашей страны. Мужчина согласился на сотрудничество с оккупантами, надеясь получить быстрый и легкий заработок.

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Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 12 июня.

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Днепре еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом тренер-реабилитолог детей с инвалидностью, который корректировал обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, фигурант осуществлял сбор и передачу координат украинских подразделений ПВО. Он передвигался на собственном транспорте и фиксировал расположение потенциальных военных объектов, которые отмечал на картах Google и подробно описывал местность.

Полученную информацию мужчина хранил в смартфоне и передавал куратору из ФСБ для дальнейшего использования. В ходе спецоперации сотрудники СБУ задокументировали его деятельность и задержали подозреваемого, а также приняли меры для защиты позиций Сил обороны в зоне его разведывательной активности.

Следствие установило, что мужчину завербовали через Telegram-канал, где он искал "легкий заработок".

Во время обысков у него изъяли технику с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой, после чего ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который занимался корректировкой вражеских ударов по Полтавской области. Предателем оказался местный безработный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители разоблачили и задержали двух человек в разных регионах Украины, которых подозревают в причастности к репрессивному аппарату оккупационных властей во время временной оккупации части юга страны. Они выполняли функции в структурах так называемого "МВД РФ" и в местах лишения свободы, где удерживали украинских граждан.

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