Территорию объезжал на такси: СБУ задержала корректировщика российских атак на Полтавщину

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который занимался корректировкой вражеских ударов по Полтавской области. Предателем оказался местный безработный.

Теперь мужчине грозит до 8 лет заключения. Об этом, 1 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора. Злоумышленник отслеживал для рашистов координаты Сил обороны, по которым враг планировал осуществить ракетно-дронные атаки", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, наведением комбинированных ударов занимался местный безработный, который привлек внимание российских спецслужб во время поиска "быстрых денег" в Telegram-каналах.

В обмен на обещанное вознаграждение он объезжал на такси город и его окрестности, чтобы выявлять места расположения украинских военных.

Наибольший интерес для российской стороны представляли позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым готовились удары. Также задокументировано, что предатель фотографировал административные здания и служебные парковки подразделений Национальной полиции.

Полученные данные с координатами и фото- и видеоматериалами он передавал российским кураторам для определения возможных целей Сил обороны.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила его деятельность, задокументировала преступления и предотвратила передачу критически важной информации.

На финальном этапе операции правоохранители задержали корректировщика, а во время обыска изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом. Экспертизы СБУ подтвердили факты разведывательной деятельности в пользу России.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента ФСБ, который занимался корректировкой вражеских ракет по Харьковской области. Предателем оказался местный разнорабочий, которому теперь грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал врагу устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателем оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

