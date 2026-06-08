Участвовали в репрессиях: СБУ и Нацполиция задержали двух пособников РФ. Фото

Правоохранители разоблачили и задержали двух человек в разных регионах Украины, которых подозревают в причастности к репрессивному аппарату оккупационной власти во время временной оккупации части юга страны. Они выполняли функции в структурах так называемого "МВД РФ" и в местах несвободы, где удерживали украинских граждан.

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Обоим фигурантам инкриминируют коллаборационистскую деятельность. Информацию обнародовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что одна из задержанных – жительница временно оккупированной Михайловки в Запорожье. После захвата общины она присоединилась к оккупационному подразделению и выполняла функции, связанные с так называемой "работой с несовершеннолетними". В частности, она собирала информацию о детях, которые поддерживали украинское сопротивление, и формировала соответствующие списки, которые впоследствии могли использоваться оккупантами для принудительного перемещения.

Второй фигурант, по данным правоохранителей, действовал в Херсоне во время оккупации города. Он охранял помещение бывшего следственного изолятора, которое российские войска использовали как место незаконного содержания и пыток гражданских. Его функции включали контроль периметра и режима содержания людей, которых подвергали насилию с целью принуждения к сотрудничеству.

После деоккупации части территорий один из подозреваемых пытался избежать ответственности, скрываясь на подконтрольной Украине территории, тогда как другой оставался по месту жительства в Херсоне. Правоохранители задокументировали их деятельность и задержали в рамках уголовного производства.

Сейчас обоим сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители разоблачили молодого человека, который выполнял задания представителей спецслужб РФ за денежное вознаграждение. Кроме сбора информации о работнике ТЦК, он фиксировал объекты критической инфраструктуры и согласился участвовать в диверсиях против военнослужащих.

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