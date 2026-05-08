СБУ расследует более 80% всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины: Хмара рассказал подробности

Служба безопасности Украины сейчас расследует более 130 тысяч уголовных производств, связанных с российской агрессией. Силовики прорабатывают 80% всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины с 2022 года, включая обстрелы объектов энергетики.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара. По его словам, с 24 февраля 2022 года только по нефтегазовой инфраструктуре россияне совершили 596 таких ударов.

"Наша задача – не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов. И потом – привлечь их к ответственности. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы найти и наказать виновных", – подчеркнул Хмара.

Силовики расследуют военные преступления России

Отмечается, что силовики на постоянной основе собирают, проверяют и систематизируют доказательную базу, после чего направляют материалы в суд. Кроме того, по состоянию на сейчас более тысячи россиян получили подозрение в совершении военных преступлений.

В то же время Евгений Хмара также отметил, что россияне систематически бьют по гражданским объектам, а также по критической инфраструктуре.

"Повреждение одного такого инфраструктурного узла может нарушить функционирование всех связанных с ним систем. Именно в этом заключается логика врага: критическая инфраструктура используется как точка воздействия на устойчивость общества, базовые условия жизни, ощущение безопасности и способность гражданского населения выдерживать длительную войну", – отметил он.

Хмара также добавляет, что удары врага по критической инфраструктуре Украины должны расцениваться как системная политика террора против гражданских украинцев.

"Эти удары не парализовали украинскую армию и не остановили логистику фронта. Их очевидное следствие другой – создание гуманитарного давления на гражданское население, прежде всего в зимний период", – подчеркнул он.

