СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника МИД Украины, который 'легализировал' россиян в странах Евросоюза. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили чиновника Министерства иностранных дел Украины, который "легализировал" россиян в странах Евросоюза. Схема действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

Советник одного из департаментов МИД Украины в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС. Об этом сообщили в СБУ, Нацполиции и Офисе генпрокурора.

Правоохранители разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза

Работник одного из департаментов МИД Украины был разоблачен по результатам комплексных мероприятий.

Расследование установило, что сделка действовала в первые месяцы полномасштабной войны с Россией, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан РФ, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах. Поэтому за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.

Они могли использовать эти документы для незаконного пересечения границы Украины как на въезд, так и на выезд, а также для возможного получения социальных льгот в странах Западной Европы.

"Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора", – объяснили в СБУ.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ. Установлено восемь человек, которые воспользовались "помощью" чиновника и получили украинские паспорта.

Следствие установило, что в мае 2022 года, находясь в должности, дипломат использовал служебное положение для незаконного оформления гражданства Украины уроженке РФ. Женщина не имела оснований для упрощенной процедуры получения гражданства, но благодаря манипуляциям с документами получила паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Чиновник умышленно проигнорировал отсутствие у заявительницы необходимого статуса постоянного проживания в Польше, заверил документы, которые не соответствовали требованиям закона, и лично внес сведения в Единый государственный демографический реестр. Это позволило изготовить загранпаспорт, на основании которого гражданка РФ в 2023 году неоднократно незаконно въезжала и выезжала из Украины.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

Какое наказание ожидает работника МИДа

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Решаются вопросы об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Расследование и процессуальные шаги происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД.

