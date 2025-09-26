СБУ разоблачила российского 'крота' в 'Укрэнерго', который наводил дроны: хотели обесточить Киев. Фото и видео

Сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который работал в "Укрэнерго". Злоумышленник наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности Украины разоблачила "крота" ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины. По результатам комплексных мероприятий на Киевщине задержан ИТ-специалист предприятия, который наводил атаки РФ по критической инфраструктуре столичного региона", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, агент должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также враг надеялся получить от "крота" геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения врагом столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

"По материалам дела, агент получал задания от фсб через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ОГПУ, злоумышленник работал в компании "Укрэнерго" – ему о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор агенту ФСБ, которого разоблачили сотрудники СБУ. Злоумышленник передавал врагу координаты подразделений ПВО в Киеве и области.

