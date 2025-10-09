Самому младшему 13 лет: СБУ разоблачила четырех агентов ФСБ, которые устраивали диверсии на 'Укрзалізниці'. Фото

Служба безопасности Украины задержала четырех российских агентов, которые занимались диверсиями на "Укрзалізниці". По заказу врага они поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры в разных регионах страны.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Фигуранты попали в поле зрения российской ФСБ, когда искали легкие заработки в Telegram-каналах.

"Впрочем, вместо денег от страны-агрессора каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения", – отметили в СБУ.

Черкасская область

Там по горячим следам были разоблачены трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смела, которые по инструкции ФСБ вместе жгли релейные шкафы на местных путях "Укрзалізниці".

Как установило расследование, для фигурантов это были "контрольные" задачи перед выполнением следующего – изготовить самодельное взрывное устройство для теракта.

В ходе расследования было установлено, что враг также "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.

Киев

В столице был задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, который выполнял заказ российских спецслужбистов.

СБУ задокументировано, что по указанию оккупантов иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойных движение поездов в столичном регионе Украины.

Задержанным сообщили о подозрении

Следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Подозреваемые находятся под стражей.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове правоохранители задержали гражданина РФ, который шпионил за Силами обороны Украины. Для конспирации своей деятельности он устроился добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ. Для привлечения мужчины к сотрудничеству ФСБ задействовала его брата из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!