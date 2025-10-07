СБУ задержала россиянина, который под видом добровольца вступил в Силы обороны и начал шпионить для ФСБ. Фото
Во Львове правоохранители задержали гражданина РФ, который шпионил за Силами обороны Украины. Для конспирации своей деятельности он устроился добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ.
Для привлечения мужчины к сотрудничеству ФСБ задействовала его брата из России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Подробности дела
По информации Службы безопасности, новое агентурное проникновение ФСБ в подразделения Сил обороны Украины правоохранители разоблачили при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ. В СБУ отметили, что фигурант корректировал ракетные удары оккупантов по Львовской области.
Чтобы выполнить задачу, фигурант "сливал" в ФСБ координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей. Также мужчина отправлял врагу геолокации колонн техники, транзитных складов и автопарков на украинском пограничном.
Россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации агентурной связи фигурант использовал три смартфона с разными операторами, в том числе стран Евросоюза.
Однако никакие методы конспирации россиянину не помогли. Сотрудники СБУ задокументировали деятельность агента и задержали его, когда он направлялся в банкомат, чтобы проверить поступление денег из России.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. На данный момент злоумышленник находится под стражей.
Напомним, СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.
Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!