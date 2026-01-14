Сам попал в плен: оккупант, который расстрелял пленного воина ВСУ под Волчанском, получил пожизненное заключение. Фото

В Харьковской области состоялся суд над 36-летним россиянином Сергеем Тужиловым. Российский военный признан виновным в военном преступлении, сопряженном с умышленным убийством – дело в том, что это тот самый захватчик, который принимал участие в расстреле пленного воина ВСУ под Волчанском.

После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины. По материалам Службы безопасности Украины и заключению суда оккупант получил пожизненное заключение, сообщили в СБУ.

О ком речь

Речь идет о 36-летнем гражданине страны-агрессора Сергее Тужилове. Стрелок-штурмовик из 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа имел позывной "Алтай". Что показательно – до мобилизации в ряды российской армии он несколько раз отбывал заключение в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.

То есть это очередной российский "доброволец", которых страна-агрессор освобождает из тюрем в обмен на подписание контракта и отправку на войну в Украине.

Преступление россиянина

Под украинским Волчанском Тужилов оказался в июне 2024 года. Во время штурма местного завода боевик вместе с сообщниками расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен.

Лично Тужилов из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина.

Он также выбирал места для убийства еще двух пленников и охранял "периметр" во время расстрелов.

Известно, что перед расстрелом захватчики привязывали украинских защитников к столбам и пытали, после чего докладывали своему командованию о последствиях пыток и согласовали убийство пленных.

Повезло или нет

После указанного преступления Тужилов "гулял" на свободе совсем недолго, всего несколько недель. Причем ему повезло попасть в плен, потому что всех других вояк его подразделения украинские защитники уничтожили.

Суд признал Тужилова виновным в преступлениях, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса – пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством и военные преступления, совершенные по предварительному сговору.

Украинцы в сети массово выражают надежду, что на этом счастливая судьба российского захватчика оборвется, и в украинской тюрьме ему быстро устроят "геройскую смерть".

Другие пленные

Напомним, что плен для россиян действительно является единственной счастливой судьбой. Например, недавно на Лиманском направлении бойцы 63-й ОМБ обезвредили сразу 65 российских военных захватчиков, и только четырем удалось остаться в живых и сдаться в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000-1100 солдат. Если принимать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем у Украины.

