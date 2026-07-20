Руслан Краснов завладел 40 га земли в Днепропетровской области с помощью схемы, организованной совместно со своими депутатами – медиа

Земля Солонянского поселкового совета должна была бы служить интересам жителей общины. Врачам, учителям и военным. Вместо этого она постепенно через подставных лиц стала собственностью семьи известного днепровского политика Загида Краснова (Габибуллаева).

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"Днепр оперативный" рассказал, как гектары сначала выводили из собственности общины бесплатно, а затем Красновы скупали их по цене айфона, и кто им в этом помогал.

Землю для солнечных станций сначала купили соратники Краснова

В мае 2016 года депутат Днепровского городского совета от партии "Общественная сила" Игорь Лаппо купил на территории Солонянского поселкового совета 1,9998 га земли под строительство и эксплуатацию солнечной электростанции.

В том же 2016 году бывшая жена депутата Ольга Лаппо купила рядом еще 1,9998 га, также под солнечную энергетику. Спустя семь лет эту землю, как и соседний участок, купил сын Загида Краснова, Руслан Краснов, за 14 тысяч гривен. Обе сделки оформлял нотариус Евгений Рудкевич.

Земли, купленные в 2023 году, оказались в аренде фирмы Красновых "Экоэнергосервис Днепр" на 49 лет и одновременно в залоге у банка под кредиты этой же компании на 46 миллионов гривен. То есть Руслан Краснов купил землю общины по цене 14 тысяч гривен за участок, сдал её в аренду собственной компании на полвека и заложил в банке под её многомиллионные кредиты!

Как скупали землю, принадлежавшую людям

Семья Красных скупала различные категории земли. Это участки для личного крестьянского хозяйства и резервные земли. В обоих случаях сначала землю получали бесплатно обычные люди, а уже потом она переходила к Руслану Краснову.

Участки для личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров по закону должны выделяться бесплатно. В апреле 2016 года Руслан Краснов купил за 69 800 гривен 2 гектара именно такой земли. Ранее она принадлежала жительнице Солонянского района, которая получила её всего за два года до продажи. Сделку оформлял тот же нотариус Евгений Рудкевич.

Впоследствии землю стали использовать под объекты энергетики. Получается, что земля, которую община предоставила человеку для личного хозяйства, начала использоваться для заработка семьи Красновых-Габибуллаевых.

Другой случай –это резервные земли. Именно из них община может выделять участки врачам и учителям, которые живут и работают в этой общине. Чтобы получить эти земли, семья Красновых использовала схему, по которой сначала участок получал конкретный человек, а затем его продавали.

На территории Солонянского района Днепропетровской области Руслан Краснов приобрел 40,37 гектара и за большинство участков заплатил по 26 тысяч гривен за каждый. В 10 из этих сделок продавцов по доверенности представлял депутат Днепропетровского областного совета от партии "Общественная сила" Александр Афанасьев.

Афанасьев был хорошим помощником, потому что "находил" таких владельцев, которые владели участками всего месяц, но уже были готовы быстро продать их по смешной цене.

Что можно было купить в 2018 году за 26 тысяч гривен? По данным статистики, в конце 2018 года средняя зарплата в Украине составляла 10 тысяч 573 гривны. Таким образом, 2 гектара земли стоили примерно 2,5–3 средних месячных зарплаты. За 26 тысяч гривен в то время можно было купить новый iPhone 8 или качественный холодильник.

По данным Госгеокадастра, обнародованным OpenDataBot, в 2026 году гектар сельхозугодия в Днепропетровской области в среднем стоит около 46,5 тысячи гривен. То есть 40 гектаров, которые скупил Руслан Краснов, сегодня стоили бы почти 2 миллиона гривен.

Если рассмотреть эти истории в совокупности, то можно увидеть, как Красновы используют других в своих интересах. Игорь Лаппо и его жена сначала покупают землю, которая через несколько лет переходит к Руслану Краснову. Также в 10 договорах продавца по доверенности представлял депутат облсовета от партии "Общественная сила" Александр Афанасьев. За мандат депутата от партии "Общественная сила" нужно платить, не так ли?

Журналисты "Днепра оперативного" обратились за комментариями ко всем фигурантам этого расследования, но никто из них говорить не захотел. Игорь Лаппо заявил, что якобы уже отвечал на такие вопросы и повторяться не будет. Александр Афанасьев отказался обсуждать тему по телефону, а Руслан Краснов просто не взял трубку.

Без ведома Солонянского поселкового головы Михаила Копейко этого, согласитесь, не произошло бы. Хотя он тоже, так сказать, местный "карабас-барабас". Согласно данным его последней декларации, в декабре 2022 года жена поселкового головы Татьяна Копейко за один день стала владелицей дома площадью 61,5 кв. м и трёх участков площадью 1,16 га, 0,59 га и 0,25 га в селе Письмечево, а также участка площадью 9,1 га в селе Вишнево в Солонянской общине.

Семья Красновых не остановилась даже во время войны

Скупка земли в Солонянской общине не прекратилась даже после начала полномасштабного вторжения. В августе 2022 года Руслан Краснов оформил на себя участок из земель резерва за 27 181 гривну, то есть те самые земли, которые община должна была бы предоставлять своим врачам и учителям. А в сентябре 2023 года, как мы писали, он за бесценок выкупил у супругов Лаппо два участка под солнечные электростанции.

Солонянская община — не единственная, чья земля досталась семье Красновых. СМИ писали, что Любимовский сельский совет в Днепропетровской области через местных депутатов партии Красновых "Общественная сила" выделял участки этой семье. По данным расследования, жена Загида Краснова Эльвира стала владелицей 20 участков общей площадью 40 гектаров в Любимовке. Все эти земли она сдает в аренду фирме семьи Красновых "Любимовка".

Все указывает на то, что в собственности семьи Красновых оказались земли, которые Солонянский поселковый совет должен был использовать для собственного развития в интересах жителей общины. Однако эти жители были лишь промежуточным звеном, после которого земля стала частью бизнеса семьи Красновых. Вряд ли поселковый совет не знал, кому достанутся эти гектары, но молча подыгрывал влиятельной семье и игнорировал интересы людей.

Из этого можно сделать вывод, что семья Красновых вместе с депутатами своей партии и подставными лицами провернула схему, благодаря которой община потеряла 40 гектаров земли. В Уголовном кодексе для этого есть конкретные статьи, поэтому теперь слово за правоохранительными органами.