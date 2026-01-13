Руководителя фракции Рады уличили в предложении взятки ряду депутатов: подробности НАБУ

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении взятки ряду народных депутатов за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. Нардепы, которым предлагали неправомерную выгоду, принадлежали к другим парламентским фракциям.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины вечером 13 января. По нашей информации, обыски проходят у лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

В НАБУ же не указали, лидера какой политсилы поймали на предложении взятки, пообещав больше деталей обнародовать позже.

Что известно

По информации НАБУ, предварительная квалификация правонарушения: ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источники OBOZ.UA утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя, которому инкриминируют получение неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии.

Юлия Тимошенко или партия "Батькивщина" пока эту информацию не комментировали.

Отметим, 27 декабря НАБУ сообщило, что по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали взятки за голосование в Раде.

Впоследствии СМИ сообщили, что подозрения в этом деле получили нардепы от "Слуги народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

30 декабря Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Юрию Киселю меру пресечения в виде залога. Судебное заседание проводили в закрытом режиме из-за тайны следствия. Сам Юрий Кисель не признает вину и отрицает, что получал взятки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили очередную коррупционную схему, в которой участвовали действующие народные депутаты. Парламентарии получали взятки за "правильные" голосования в Верховной Раде. Речь идет о народных депутатах от "Слуги народа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!