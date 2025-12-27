НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группы, в которую входили нардепы: что известно о деле

В Украине разоблачили очередную коррупционную смеху, в которой участвовали действующие народные депутаты. Парламентарии получали взятки за "правильные" голосования в Верховной Раде. Речь идет о народных депутатах от "Слуги народа".

Видео дня

Правоохранители под прикрытием разрабатывали операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Первые подробности

По информации бюро, в состав преступной группы входили действующие народные депутаты Украины. Также в ведомстве заявили, парламентарии брали взятки за голосование в Верховной Раде.

Дополнительные подробности о коррупционном деле, в котором фигурируют нардепы, НАБУ обещает предоставить позже.

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины", – говорится в заявлении бюро.

Проинформированные источники OBOZ.UA сообщили, что НАБУ и САП днем 27 декабря проводят обыски в стенах Верховной Рады. Следственные действий касаются народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова.

Напомним, НАБУ и СБУ после обыска в квартире парламентария 5 декабря, сообщили Анне Скороход о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц. По версии следствия, нардеп "организовала деятельность преступной группы", которая предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов договориться с СНБО о применении экономических санкций к компании-конкуренту.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос предупредил, что в случае возникновения необходимости могут быть опубликованы новые "пленки Миндича". Также готовятся новые подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!