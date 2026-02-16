Россия активизировала попытки вербовки украинцев под 'чужим флагом': в СБУ выступили с предостережением

Страна-агрессор Россия все чаще прибегает к попыткам вербовки украинских граждан "под чужим флагом". Украинцы получают звонки и сообщения от лиц, которые выдают себя за сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Национального антикоррупционного бюро или Национальной полиции с предложениями выполнить незаконные действия.

Об этом сообщают в СБУ. Сотрудники службы предупреждают, что такие операции включают выманивание персональных данных, шантаж и принуждение к поджогам, терактам и диверсиям.

Часто гражданам присылают фейковые "повестки" с требованием явиться к следователю СБУ или другого органа из-за якобы открытого уголовного производства, после чего с ними контактируют по телефону "украинские правоохранители", предлагая помощь в "закрытии уголовного производства" в обмен на выполнение задач.

Чтобы завербовать украинцев, россияне применяют шантаж, угрожают уголовной ответственностью, например, за "покупку медицинских препаратов на российских сайтах". Также враг активно использует сервисы онлайн-знакомств. Например, создает фейковые женские аккаунты и выманивает у мужчин персональные данные. Позже пользователю звонит российский куратор, который выдает себя за сотрудника СБУ и обвиняет в сотрудничестве с РФ, заявляя, что тот общался с "российской агенткой". Чтобы избежать "ответственности", фигуранту предлагают сотрудничать.

Завербованные граждане вынуждены выполнять различные незаконные действия: следить за определенным лицом, переносить пакеты, покупать химические элементы и изготавливать самодельную взрывчатку, поджигать административные здания или машины Сил обороны, готовить теракты или диверсии на важных объектах.

В СБУ напоминают украинцам, что ее сотрудники не ставят подозрительных задач.

"Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с опаской относиться к контактам с неизвестными лицами. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители Службы не ставят каких-либо сомнительных "задач"", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе контрразведка Службы безопасности задержала женщину, которая работала на российскую ФСБ и собирала данные об энергетической инфраструктуре города. Она предоставляла координаты трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения для ударов оккупантов.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили новые попытки ФСБ осуществить серию терактов в украинских городах. Удалось задержать двух агенток, которые готовили самодельную взрывчатку для подрывов в Киеве и Житомире.

