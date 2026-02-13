СБУ и Нацполиция обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили новые попытки ФСБ осуществить серию терактов в украинских городах. Удалось задержать двух агенток, которые готовили самодельную взрывчатку для подрывов в Киеве и Житомире.

По данным СБУ, подготовкой терактов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга. Представители российских спецслужб завербовали их через Telegram-канал с предложениями "легкого заработка".

Россияне передали женщинам деньги на аренду квартиры в Житомире. Там задержанные обустроили подпольную лабораторию, чтобы изготавливать самодельную взрывчатку по инструкциям российских спецслужб.

Компоненты для взрывных устройств агенты покупали в местных магазинах и на рынке, меняя одежду и методы передвижения для конспирации. После изготовления взрывчатки они ожидали геолокаций от ФСБ, чтобы заложить устройства в запланированных местах.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленниц заблаговременно и задержали их на этапе изготовления первой бомбы. Во время обысков в квартире женщин обнаружили компоненты взрывчатки и смартфоны с доказательствами работы на врага.

Сейчас агенткам сообщено о подозрении в приготовлении к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 УК Украины). Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Силовики на опережение задержали агента ГРУ РФ, который занимался подготовкой схронов со взрывчаткой.

Также OBOZ.UA сообщал, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили и задержали двух российских агентов. По заданию российских спецслужб они готовились атаковать украинских военных дронами-бомберами.

