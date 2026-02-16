Искала "легких заработков": СБУ задержала агента ФСБ, которая корректировала удары по энергообъектам Одессы. Фото
В Одессе контрразведка Службы безопасности задержала женщину, которая работала на российскую ФСБ и собирала данные об энергетической инфраструктуре города. Она предоставляла координаты трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения для ударов оккупантов.
Злоумышленница была завербована через Телеграмм-канал, ища "легкого заработка". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Задержанная – 48-летняя безработная жительница Одессы.
Она объезжала город на общественном транспорте и фиксировала на смартфоне расположение трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения, обеспечивающих электроснабжение города.
Также она обходила периметры электроподстанций, оценивая их техническое состояние и повреждения после обстрелов.
Полученную информацию женщина передавала куратору ФСБ через мессенджеры, включая фотографии и отметки на картах, а также с описанием этапов восстановительных работ.
СБУ задержала агента по месту жительства, когда она готовила очередной "отчет" для кураторов. Во время обыска изъято два мобильных телефона, через которые она накапливала разведывательные данные и поддерживала контакт с ФСБ.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 15 лет с конфискацией имущества получил агент российских спецслужб в Запорожье. Он корректировал российские атаки по Запорожью и устанавливал скрытые камеры для отслеживания позиций Сил обороны.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента ФСБ РФ в Ривне. Гражданин РФ приехал в город еще в 2021 году якобы погостить у родственников.
Также напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который "сливал" врагу локации техники Сил обороны в Славянске. Им оказался 33-летний сотрудник регионального филиала АО "Укрзализныця".
