Искала 'легких заработков': СБУ задержала агента ФСБ, которая корректировала удары по энергообъектам Одессы. Фото

В Одессе контрразведка Службы безопасности задержала женщину, которая работала на российскую ФСБ и собирала данные об энергетической инфраструктуре города. Она предоставляла координаты трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения для ударов оккупантов.

Злоумышленница была завербована через Телеграмм-канал, ища "легкого заработка". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанная – 48-летняя безработная жительница Одессы.

Она объезжала город на общественном транспорте и фиксировала на смартфоне расположение трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения, обеспечивающих электроснабжение города.

Также она обходила периметры электроподстанций, оценивая их техническое состояние и повреждения после обстрелов.

Полученную информацию женщина передавала куратору ФСБ через мессенджеры, включая фотографии и отметки на картах, а также с описанием этапов восстановительных работ.

СБУ задержала агента по месту жительства, когда она готовила очередной "отчет" для кураторов. Во время обыска изъято два мобильных телефона, через которые она накапливала разведывательные данные и поддерживала контакт с ФСБ.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

