Рискованный план не сработал: пограничники задержали жителя Киевщины, пытавшегося попасть в Молдову в гидрокостюме. Фото

Бойцы Государственной пограничной службы задержали на Днестре мужчину, пытавшегося в гидрокостюме переплыть реку и оказаться в Молдове. Его обнаружили в зоне ответственности Могилев-Подольского пограничного отряда.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в понедельник, 28 апреля. До пограничья мужчина добрался дорожным транспортом, с помощью одного из сервисов карпулинга.

"Житель Киевщины пытался попасть в Молдову вплавь, пересек реку. Пограничники обнаружили нарушителя уже во время заплыва – он оставил вещи на побережье и был одет только в гидрокостюм, а также имел при себе завернутые в пакет документы", – говорится в сообщении.

План был очень рискованным, впрочем, он не сработал – на нарушителя составлен админпротокол.

"Попытка побега закончилась провалом: пограничный наряд своевременно обнаружил нарушителя и задержал его. На нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.204-1 КУоАП", – добавили пограничники.

Ранее стало известно, что в Одесской области пограничники остановили легковой автомобиль Reno с винницким таксистом и четырьмя пассажирами. Все они направлялись к украинско-молдавской границе, чтобы нелегально покинуть Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины заблокировала 11 каналов нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу. В рамках масштабной спецоперации за два дня провели около 200 обысков по всей стране.

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