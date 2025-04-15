В Одесской области пограничники задержали винницкого таксиста с четырьмя "клиентами": хотели незаконно пересечь границу. Фото

В Одесской области пограничники остановили легковой автомобиль Reno с винницким таксистом и четырьмя пассажирами. Все они направлялись к украинско-молдавской границе, чтобы нелегально покинуть Украину.

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Задержание нарушителей, планировавших добраться до Молдовы в обход официальных пунктов пропуска, произошло возле одного из сел Подольского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснилось, мужчины, жители Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, обратились за помощью к администратору Telegram-канала, специализирующемуся на незаконном пересечении границы. Тот взял из них 28,5 тысячи долларов и должен был в режиме онлайн давать инструкции по маршруту. Указанную сумму мужчины перечислили его криптокошелек и ждали дальнейших указаний.

Организатор, он же и администратор, построил своих клиентов с таксистом-пособником, который согласился вывезти их на украинско-молдавскую границу. До этого все прибыли в Винницу, где их подобрал водитель, а услуги "такси" обошлись каждому еще в 10 тысяч гривен.

Нарушителям не удалось воплотить свой план в жизнь и скрыться за границу, ведь пограничники задержали водителя и пассажиров прямо в пути. На место была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции для документирования правонарушения и составления процессуальных документов.

Пособнику противоправной деятельности сообщено о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В отношении пассажиров были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направили в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины заблокировала 11 каналов нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу. В рамках масштабной спецоперации за два дня провели около 200 обысков по всей стране.

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